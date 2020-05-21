Глава Минэкономразвития оценил прочность российской экономики

https://static.news.ru/photo/f47d0fc4-9bb4-11ea-8dc8-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика России оказалась гораздо сильнее, чем казалось в апреле. Страна продемонстрировала большую прочность, но всё равно в период восстановления ей предстоит «долгий путь в гору», спрогнозировал министр.

Решетников отметил, что в настоящее время по поводу того, каким будет восстановление, идут большие дискуссии.

По крайней мере, V-образное восстановление особо никто уже ни в экспертных кругах, ни у нас не ожидает и не ждёт. Очевидно, что определённый отскок будет, но он будет очень невысоким, а дальше нам предстоит такой достаточно долгий путь в гору, — цитирует министра ТАСС.

В то же время заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что российскую экономику не следует «накачивать» деньгами. По его словам, в конечном итоге это может привести к масштабному обесцениванию рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр экономического развития Максим Решетников рассказал о планах по восстановлению экономики в связи с пандемией коронавируса. По его словам, первоочередными задачами являются рост доходов людей, восстановление занятости и перезапуск инвестиционного цикла.