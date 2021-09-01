Лавров анонсировал новые льготы для иностранных партнёров на Курилах

Россия намерена объявить о новых льготах для иностранных партнёров по хозяйственной деятельности на Курилах. Об этом на встрече со студентами МГИМО сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

Конкретных льгот министр при этом не назвал , однако заявил о «вполне конкретном интересе», который будут проявлять иностранные партнёры. Он также посетовал на то, что Япония не пользуется в полной мере имеющимися у неё возможностями.

Ранее вице-премьер и полномочный представитель РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что правительство России планирует развивать территории Курильских остров за счёт создания там офшорных зон (свободной налоговой области). Такой сценарий хотят реализовать в ближайшие пять лет.

В рамках особого налогового режима резидентов планируется освободить от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество, а также земельных и транспортных денежных сборов. Помимо этого, в регионе планируется ввести свободную таможенную зону и также понизить ставки платежей по страховым взносам в размере 7,6%.