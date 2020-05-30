Глава ФНС принёс извинения финансисту за отказ в госсубсидии

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Руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову пришлось принести извинения главе совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергею Васильеву за отказ предоставить государственную субсидию одному из пансионатов ему принадлежащих.

Как сообщил РБК, глава совета директоров инвестиционного фонда пояснил Егорову, что пансионат нужно считать гостиницей и поэтому ему положена государственная помощь в связи с трудностями, вызванными пандемией коронавируса.

Перед этим Васильев написал в своей колонке в журнале Forbes, что прокуратура Астрахани отказала ему в господдержке. Егоров после этого лично позвонил главе «Русских фондов» и признал ошибку своих подчинённых.

Российские власти 3 апреля утвердили перечень отраслей экономики, которые сильнее всего пострадали от распространения COVID-19. В их число вошёл и гостиничный бизнес, которому в классификаторе ОКВЭД соответствует код 55. Пансионатам соответствует код 55.90. Для предприятий, входящих в перечень, предусмотрена приостановка выплаты процентов по кредитам.

Как писал NEWS.ru, в России частные клиники смогут получить субсидии для выплат медикам.