Генпрокуратура поручила разобраться с причинами повышения цен на имбирь

https://static.news.ru/photo/34132f66-780f-11ea-8625-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба РФ проверит обоснованность подорожания имбиря, чеснока и лимонов по распоряжению Генпрокуратуры (ГП). Ведомству также поручено принять меры при необходимости.

Надзорный орган получил накануне данные о подорожании продуктов, якобы укрепляющих иммунитет, говорится на официальном сайте ГП.

ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции. При необходимости будет осуществлено соответствующее прокурорское реагирование, — передаёт Генпрокуратура.

Оптовая цена лимонов в марте была 75 рублей за килограмм, сейчас — около 400 рублей. Имбирь теперь стоит 1500–2500 рублей за килограмм при условии оптовой покупки.

Имбиря с 23 марта по 2 апреля удалось реализовать на 136% больше, чем за аналогичный период 2019 года, при этом средний чек тоже вырос — до 81 рубля за покупку, или на 71%. Продажи чеснока выросли на 166%, за него россияне в среднем платили почти 50 рублей, что на 59% больше, чем в прошлом году.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что, вопреки устоявшемуся мнению, имбирь неэффективен в лечении от коронавируса.

При этом людей призвали не отказываться от продукта. Директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан уверен, что любое средство, которое люди используют, чтобы почувствовать себя лучше, оказывает положительное действие, так как вселяет надежду на выздоровление.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.