https://static.news.ru/photo/8ff44d6a-c036-11e9-83e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Компания «Газпром» с начала года нарастила добычу газа на 1,7% до 312 млрд кубометров, что стало максимальным показателем для аналогичного периода с 2011 года.

В пресс-службе также отметили, что спрос на сырьё компании из ГТС на внутренним рынке почти достиг уровня прошлого года. По итогам семи с половиной месяцев текущего года он ниже на 1% (на 1,5 млрд кубометров). При этом за первую половину августа поставки увеличились на 10,2% (на 0,5 млрд кубометров), передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее российский сенатор Сергей Цеков сообщил, что желание Польши увеличить расценки на транзит российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» вряд ли увенчается успехом и получит одобрение ЕС.