«Газпром» сохранит долю в новом операторе проекта «Сахалин-2»

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Доли в уставном капитале нового оператора «Сахалина-2», который создается вместо Sakhalin Energy, получат «Газпром Сахалин холдинг» и сама новая компания-оператор, говорится в указе президента России. Также в документе подчеркивается, что иностранным участникам следует за месяц уведомить правительство России о согласии принять свои доли в новом операторе, пропорционально текущим.

Доли в уставном капитале общества [нового оператора] принадлежат: ООО «Газпром Сахалин холдинг» пропорционально количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале компании [Sakhalin Energy]; обществу пропорционально количеству акций в уставном капитале компании, принадлежащих остальным акционерам, — отмечается в указе.

Решение о возможности передачи доли российский кабмин примет после того, как проверит за три дня все необходимые документы, которые подадут акционеры вместе с уведомлением.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Правительству предписано сменить оператора проекта «Сахалин-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо Sakhalin Energy.