Япония собирается остаться в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

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Власти Японии намерены сохранить участие национальных корпораций в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», пишет ТАСС со ссылкой на кабмин страны. Отмечается, что правительство считает их крайне важными для экономической безопасности государства.

Руководство Японии подчеркивает, что цены на энергоносители могут оставаться высокими еще долгое время, а их стабильные поставки по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» на основе долгосрочных контрактов позволят снизить негативный эффект от глобального роста стоимости ресурсов.

«Сахалин-1» — один из крупнейших в РФ нефтегазовых проектов, реализованных с помощью прямых иностранных инвестиций. Его оператором является Exxon Neftegaz — дочерняя компания ExxonMobil. Также в проекте принимают участие «Роснефть», японская Sodeco и индийская ONGC Videsh.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на условиях раздела продукции. Его оператор — компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому». Также доли имеют Британская Shell и японские Mitsui и Mitsubishi.

Ранее стало известно, что в Японии уже повысились или вырастут в ближайшие месяцы цены на 8,3 тысячи товаров. Такие данные получили в результате исследования специалисты центра Teikoku Databank. В нем приняли участие 105 компаний — производителей продуктов питания и напитков.