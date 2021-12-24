«Газпром» пятый день отказывается от брони трубопровода Ямал — Европа

На регулярной сессии суточного аукциона уже пятый день нет бронирования мощности трубопровода Ямал — Европа, по которому «Газпром» через территорию Польши транзитом осуществляет поставку голубого топлива в Германию, информация об этом размещена на платформе GSA Platform.

Предложение забронировать на 25 декабря мощность в объёме 89,1 млн кубометров на аукционе по принципу «на сутки вперёд» предлагалось на точке входа на польский участок магистрали. Это один из главных маршрутов поставок энергоресурса в Европу для компании. Однако предложение осталось невостребованным.

«Газпром» пятый день подряд отказывается от бронирования польского участка Ямала — Европы в рамках регулярной сессии аукциона. Кроме того, компания воздерживается и от брони мощности на дополнительной сессии, она проводится непосредственно перед наступлением новых газовых суток.

Заморозка транзита связана , по оценкам специалистов, с рекордно высокими ценами на биржах в Европе — они за несколько последних дней вышли за рамки $2000 за тысячу куб. м голубого топлива.

При этом, по данным компании, Европа отобрала из подземных хранилищ газа уже свыше 41% топлива, которое было закачано в этом году. Как отметили в «Газпроме», рекорды отбора газа были зафиксированы 21 и 22 декабря. Отмечается, что 21 и 22 декабря отборы газа из европейских ПГХ достигли рекордных за много лет значений. Так, 21 декабря было отобрано 700 млн кубометров топлива, а 22-го — 712 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что корабли, транспортирующие сжиженный природный газ в Азию, резко изменили курс на Европу на фоне роста на газ. В частности, в Европу впервые более чем за лет будет доставлена партия сжиженного газа из Австралии. При этом, по данным лондонской биржи ICE, по состоянию на утро 24 декабря цена на газ в Европе на открытии биржевых торгов опустилась ниже $1450 за тысячу кубометров. Общее снижение стоимости газа накануне превысило 27%.