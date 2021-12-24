Цена газа в Европе на открытии торгов упала ниже $1450

Цена на газ в Европе на открытии биржевых торгов снижается на 7% и опустилась ниже $1450 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа накануне превысило 27%.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах понизилась до $1441 за тысячу кубометров, или €123 за мегаватт-час.

Ранее стало известно, что цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов 23 декабря упали ниже $1500 за тысячу кубометров, составив $1472,2, что на 27,1% ниже расчётной цены 22 декабря, составлявшей около $2020. Цены демонстрировали коррекционное снижение с самого открытия торгов.

Накануне цена газа в Европе установила рекорд, превысив $2000 за тысячу кубометров. Это могло быть связано с тем, что «Газпром» прекратил поставки газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию. Торги январскими фьючерсами по индексу TTF открылись на уровне $1800 за тысячу кубометров. В течение дня цены колебались, но на открытии торгов 22 декабря цена на газ в Европе упала на 5%.

Между тем сообщается, что суда, перевозящие сжиженный природный газ в Азию, стремительно меняют курс на Европу, где растут цены на газ и европейские потребители готовы платить больше. В частности, в Европу впервые более чем за десять лет будет доставлена партия сжиженного газа из Австралии.