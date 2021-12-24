Цены на газ за день снизились почти на 30%, упав ниже $1500

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов 23 декабря снизились почти на 30% и упали ниже $1500 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены демонстрировали коррекционное снижение с самого открытия торгов, растеряв за день почти $500.

Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF опустилась до $1450 с максимума в $1916,2. Цена на закрытии составила $1472,2, что на 27,1% ниже расчётной цены 22 декабря, составлявшей около $2020.

Ранее цена газа в Европе установила рекорд, превысив $2000 за тысячу кубометров. Это могло быть связано с тем, что «Газпром» прекратил поставки газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию. Торги январскими фьючерсами по индексу TTF открылись на уровне $1800 за тысячу кубометров. В течение дня цены колебались.

Однако на открытии торгов 22 декабря цена на газ в Европе упала на 5%. Между тем сообщается, что суда, перевозящие сжиженный природный газ в Азию, стремительно меняют курс на Европу, где растут цены на газ и европейские потребители готовы платить больше. В частности, в Европу впервые более чем за десять лет будет доставлена партия сжиженного газа из Австралии.