Газпром сообщил, что Европа отобрала из ПГХ более 41% газа

Европа отобрала из подземных хранилищ газа уже свыше 41% топлива, которое было закачано в этом году, сообщила пресс-служба Газпрома в Telegram-канале. В российском концерне отметили, что рекорды отбора газа были зафиксированы 21 и 22 декабря. Ранее стало известно, что суда, перевозящие сжиженный природный газ в Азию, стремительно изменили курс на Европу на фоне роста цен на газ.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объёма газа, закаченного в этом году, — говорится в сообщении Газпрома.

Отмечается, что 21 и 22 декабря отборы газа из европейских ПГХ достигли рекордных за много лет значений. Так, 21 декабря было отобрано 700 млн кубометров топлива, в 22-го — 712 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что корабли, транспортирующие сжиженный природный газ в Азию, резко изменили курс на Европу на фоне роста на газ. В частности, в Европу впервые более чем за лет будет доставлена партия сжиженного газа из Австралии.

При этом, по данным лондонской биржи ICE, по состоянию на утро 24 декабря цена на газ в Европе на открытии биржевых торгов опустилась ниже $1450 за тысячу кубометров. Общее снижение стоимости газа накануне превысило 27%.