«Газпром» отправил часть конденсата главному конкуренту после ЧП на заводе

После аварии на заводе под Новым Уренгоем «Газпром» договорился о перенаправлении 85 тысяч тонн газового конденсата на Пуровский завод своего главного конкурента на сырьевом рынке — НОВОТЭКа. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что завод НОВАТЭКа сможет принимать у «Газпрома» около 85 тысяч тонн сырья ежемесячно вплоть до ноября включительно. В дальнейшем этот показатель сократят более чем вдвое — до 40 тысяч тонн в месяц до мая 2022 года. При этом поставки по этому маршруту уже начались.

В НОВОТЭКе подчеркнули, что выделенный из конденсата сжиженные углеводородные газы (СУГ) будут подавать с Пуровского ЗПК по существующему трубопроводу на «Запсибнефтехим», а стабильный конденсат — непосредственно потребителям «Газпрома».

После аварии (взрыва и пожара) на конденсатном заводе под Новым Уренгоем поставки СУГ на российский рынок сократились примерно на 200 тысяч тонн, что вызвало резкий рост цен на это сырье на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСб).

Ранее сообщалось, что на базе крупнейшего российского независимого производителя природного газа — компании НОВАТЭК — в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошёл взрыв. В результате инцидента пострадали пять человек, их экстренно доставили в отделение одной из местных больниц.