«Газпром» определил обязательства Грузии по отбору газа

Российская корпорация «Газпром» зафиксировала обстоятельства при новых договоренностях с Тбилиси по отбору газа. Стоимость голубого топлива будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годового объема. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Стоимость газа для Грузии будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годовых контрактных количеств. Теперь эти обязательства по отбору зафиксированы твердо, — передаёт ТАСС со ссылкой на «Газпром».
До этого глава министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что власти страны пересмотрели действующий контракт с «Газпромом». Стороны договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.
Как писал NEWS.ru, «Газпром» продолжит использовать газопровод Ямал — Европа.