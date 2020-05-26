«Газпром» определил обязательства Грузии по отбору газа

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Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2». Он считает, что несмотря на избирательную кампанию, принять этот законопроект могут очень быстро.

Новые санкции находят одобрение всех партий, — сообщил в интервью газете Handelsblatt Гренелл. По информации издания, американцы намерены таким образом предотвратить завершение строительства трубопровода или по крайней мере помешать введению...