«Газпром» продолжит использовать газопровод Ямал — Европа

https://static.news.ru/photo/f2cf0038-9f6a-11ea-9b73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Иван Руднев/РИА Новости

По заявкам потребителей «Газпром» продолжает использовать для газового транзита по территории Евросоюза газопровод Ямал — Европа. Об этом сообщили в компании.

Российская компания «Газпром» продолжает использовать газопровод Ямал — Европа для транзита российского газа в Европу и осуществлять поставки газа в соответствии с заявками потребителей по данному маршруту, — цитирует сообщение ТАСС.

Действие долгосрочного соглашение между РФ и Польшей о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода Ямал — Европа истёк 17 мая. Сейчас поставки осуществляются во время аукционов, которые проводит польская компания Gaz System.

В последнее время прокачка газа по трубе постепенно снижалась, и к 08:00 26 мая поставки в пункте Мальнов на границе двух стран были сведены к нулю, свидетельствуют данные компании Gascade.

Как писал NEWS.ru, транзит газа из России в ФРГ по трубопроводу Ямал — Европа через Белоруссию и Польшу прекращён.