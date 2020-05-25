Транзит российского газа через Польшу остановлен

Транзит газа из России в ФРГ по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу прекращён.
По данным операторов европейских газопроводов, 26 мая польский участок трубопровода по итогам прошедшего ранее аукциона был забронирован лишь на 3,7%.
Снижаться поставки российского газа начали в выходные и в 08:00-09:00 26 мая свелись к нулю,
Ранее NEWS.ru писал о том, что «Газпром» не будет продлевать соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа.
Добавьте наши новости в избранные источники