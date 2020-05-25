Транзит российского газа через Польшу остановлен

https://static.news.ru/photo/127b2ace-9f2f-11ea-92da-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.gazprom.ru

Транзит газа из России в ФРГ по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу прекращён.

По данным операторов европейских газопроводов, 26 мая польский участок трубопровода по итогам прошедшего ранее аукциона был забронирован лишь на 3,7%.

Снижаться поставки российского газа начали в выходные и в 08:00-09:00 26 мая свелись к нулю, передаёт ТАСС. По данным компании Gascade, в 06:00-07:00 утра объём поставок газа в пункте Мальнов на польско-германской границе составлял около 25,8 тыс. куб. м. Это менее 1% от объёма номинации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Газпром» не будет продлевать соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа.