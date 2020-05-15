«Газпром» прекратит поставки газа через Польшу по Ямальскому контракту

https://static.news.ru/photo/fd2b990a-96d8-11ea-bebe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

«Газпром» не будет продлевать соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа.

Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться, — рассказал пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов.

Как сообщает Reuters, после истечения контракта «Газпром» сможет использовать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System.

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа осуществлялся по заключённому в 1990-х годах договору. Ежегодный объём поставок составлял 33 млрд кубических метров в год.

В 2012 году «Газпром» и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, которое касалось изменения цены. Польская сторона указала, что цена на российский газ должна снизиться более чем на 10%. Позже Варшава потребовала дополнительных скидок.

В 2016 году власти Польши обратились в арбитраж, который постановил, что стоимость российского газа была завышенной. После этого была рассчитана новая форма ценообразования. В ноябре 2019 года Польша решила не продлевать соглашение. Контракт на поставки газа был рассчитан до 2022 года.

24 апреля 2020 года власти Польши обвинили «Газпром» в нарушении решения арбитража, сообщает РБК.

Ранее компания PGNiG заявила, что «Газпром» согласился снизить цену на газ, поставляемый в Польшу, после решения Арбитражного суда в Стокгольме. Об этом писал NEWS.ru.