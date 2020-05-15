«Газпром» прекратит поставки газа через Польшу по Ямальскому контракту

«Газпром» не будет продлевать соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа.
Действующий транзитный договор заканчивается, но поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться, — рассказал пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов.
Как
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа осуществлялся по заключённому в 1990-х годах договору. Ежегодный объём поставок составлял 33 млрд кубических метров в год.
В 2012 году «Газпром» и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписали дополнительное соглашение к данному контракту, которое касалось изменения цены. Польская сторона указала, что цена на российский газ должна снизиться более чем на 10%. Позже Варшава потребовала дополнительных скидок.
В 2016 году власти Польши обратились в арбитраж, который постановил, что стоимость российского газа была завышенной. После этого была рассчитана новая форма ценообразования. В ноябре 2019 года Польша решила не продлевать соглашение. Контракт на поставки газа был рассчитан до 2022 года.
24 апреля 2020 года власти Польши обвинили «Газпром» в нарушении решения арбитража,
Ранее компания PGNiG заявила, что «Газпром» согласился снизить цену на газ, поставляемый в Польшу, после решения Арбитражного суда в Стокгольме. Об этом писал NEWS.ru.
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