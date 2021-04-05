Фьючерсы на нефть Brent подешевели до $61,58 за баррель

https://static.news.ru/photo/a7d801a6-9631-11eb-b265-96000091f725_660.jpg Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent во время торгов на лондонской бирже ICE упала на 5,06%, остановившись на отметке в $61,58 за баррель. Нефть WTI подешевела до $57,93 за «бочку», по данным на 19:35 мск 5 апреля.

К 19:39 мск Brent продолжила падать и торговаться на отметке $61,51 за баррель, что на 5,16% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Курс доллара на МосБирже, по данным на 20:05 мск, — 76,26 рубля за единицу, евро — 90,12. Индекс РТС упал до 1457,13 (-0,65%), показатели МосБиржи снизились до 3524,93 (-0,94%).

Надёжность и удобство использования доллара США во взаиморасчётах ставятся под сомнение из-за снижения предсказуемости политики США, считает замглавы МИД Александр Панкин. По его словам, сокращение использования американской валюты во взаиморасчётах по торговым операциям стало объективной реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, в которой непредсказуемость экономической политики Штатов и бесконтрольное введение санкций с их стороны ставят под сомнение надёжность и удобство применения денежной системы США в качестве приоритетной валюты контракта.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила вероятность отказа России от доллара. По её мнению, доллар США останется в обращении в РФ, при этом необходимо снижать зависимость российской экономики от данной валюты.