Фьючерсы на биржах США начали падать на фоне новостей о COVID-19 у Трампа

https://static.news.ru/photo/1acf6cf4-0482-11eb-bc81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Фьючерсы на биржах Соединённых Штатов открыли день падением. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Так, Dow Jones опустился на 508 пунктов, индекс S&P 500 снижается на 60 пунктов, индекс электронной биржи Nasdaq падает на 238 пунктов. Это происходит на фоне новостей о том, что президент страны Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией.

О том, что COVID-19 выявлен у него и его супруги Мелании, Трамп написал в Twitter сегодня утром. При этом несколькими часами ранее Трамп заявил, что конец пандемии коронавируса «близок».

Заболевание главы государства пришлось на заключительный этап предвыборной гонки. Всеобщий день голосования назначен на 3 ноября. До этой даты Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, должны провести ещё два раунда предвыборных дебатов.

Как ранее писал NEWS.ru, по словам лечащего врача Трампа Шона Конли, президентская чета чувствует себя хорошо. Он заверил, что глава страны продолжит выполнять свои обязанности во время лечения.