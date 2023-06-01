Фуры из Евросоюза и Украины не смогут въехать в Россию до конца года

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство решили продлить запрет на въезд фур из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины до 30 декабря 2023 года, передает ТАСС. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Андрея Белоусова.

Решение о продлении запрета до 30 декабря текущего года принято, — заявили в секретариате.

На ряд грузов эти ограничения распространяться не будут. В этом списке кроме некоторых непродовольственных товаров есть мясо, рыба, молочные продукты, некоторые виды овощей и кондитерских изделий, какао, зерновые продукты, удобрения, алкоголь, лекарства, контрацептивы, бумага и картон.

24 мая депутаты Госдумы единогласно проголосовали за запрет на проезд польских фур через Россию. По предварительной оценке, из-за этого ограничения Польша потеряет €8,5 млрд доходов. Так в Госдуме ответили на снос советских памятников на территории Польши. 29 мая министр внутренних дел и польской администрации Мариуш Каминьский принял решение, согласно которому Польша с 1 июня закроет движение через свою границу для грузовых автомобилей с российскими и белорусскими номерами.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев заявил, что запрет Польши на въезд на свою территорию российских фур в обозримой перспективе не скажется на поставках ретейлеров и на доступности товаров в стране.