FT: Меркель заявила, что Россия увеличит поставки газа в Германию

Ангела Меркель заявила лидерам стран ЕС, что Россия увеличит запасы газа в хранилищах Германии. Однако пока свидетельств увеличения мало, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила лидерам ЕС на прошлой неделе, что Россия взяла на себя обязательство увеличить объем природного газа, хранящегося в стране, — говорится в сообщении газеты.

Ранее сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зелёные" Роберт Хабек призвал власти ФРГ обсудить с Москвой энергетический кризис в ЕС. Он заявил, что РФ ограничивает поставки газа и необходимо изменить это путём переговоров. При этом политик обвинил Россию в политических играх из-за «Северного потока — 2». Он уверен, что проект не получит разрешения на эксплуатацию из-за европейской газовой директивы. Несмотря на это, Хабек предложил обсудить и этот вопрос.

При этом в Министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что Россия соблюдает все договоры о поставках газа, о манипуляциях ценами с её стороны речь не идёт. Представитель Минэкономики Беате Барон напомнила, что повышение цен на газ связано с несколькими факторами, включая повышенный спрос на энергоресурсы, прежде всего в странах Азии.