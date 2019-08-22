https://static.news.ru/photo/e0d734c6-c50a-11e9-b2df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная палата адвокатов РФ провела исследование и выяснила, сколько в среднем стоят услуги адвоката в стране.

Согласно его результатам, минимальная цена — 20 тыс. рублей. Максимальная — 500 тыс. рублей. Средняя стоимость услуг представления юристом в судах первой инстанции составляет 123 611 рублей.

Самой дорогой категорией дел, при которых необходимы услуги адвоката оказалось взыскание долгов по кредитам. Самой дешёвой — возмещение ущерба жизни и здоровью.

Суды нередко снижают размеры компенсаций расходов на адвоката, считая гонорары завышенными, — передаёт «Российская газета» данные исследования.

Ранее News.ru писал о том, что продажи и консультирование, а также туристический и ресторанный бизнес признаны самыми стабильными среди сфер работы.