Forbes определил самую дорогую компанию Рунета Forbes: «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета в 2023 году

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

«Яндекс» стал лидером среди самых дорогих компаний Рунета в 2023 году по версии журнала Forbes. Он обошел Wildberries и Ozon, которые заняли второе и третье места соответственно. Стоимость публичных компаний зафиксирована на 1 февраля текущего года.

По данным издания, стоимость «Яндекса» составила $10,2 млрд. У Wildberries этот показатель составляет $9,8 млрд, у Ozon — $5,2 млрд.

Также в топ-10 рейтинга «30 самых дорогих компаний Рунета» вошли 1С, «Лаборатория Касперского», Avito, СКБ Конкур, VK, Positive Technologies и Headhunter.

Ранее сообщалось, что американская финансовая корпорация Fidelity Investments увеличила долю в Yandex N.V. (головной структуре российского IT-гиганта) почти до 19,5 млн акций (5,983% капитала). По имеющимся данным, указанное увеличение доли в Yandex N.V. — единственный публичный случай с конца февраля 2022 года, когда торги акциями этой компании на американской бирже NASDAQ были прекращены на фоне начала специальной операции.