Американская корпорация увеличила долю в российском IT-гиганте Американская корпорация Fidelity Investments увеличила долю в «Яндекс» почти на 6%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американская финансовая корпорация Fidelity Investments увеличила долю в Yandex N.V. (головной структуре российского IT-гиганта) до почти 19,5 млн акций (5,983% капитала), передает РБК со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По сведениям канала, указанное увеличение доли в Yandex N.V. — единственный публичный случай с конца февраля 2022 года, когда торги акциями этой компании на американской бирже NASDAQ были прекращены на фоне начала специальной операции.

В РБК напомнили, что Fidelity Investments управляет Эбигейл Джонсон — внучка покойного Эдварда К. Джонсона II, основателя компании. Ее состояние Forbes оценивает в $22,1 млрд.

4 февраля стало известно, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке 29% акций в MLU B.V., которая является совместным предприятием (СП) акционерных обществ Yandex N.V. и Uber International C.V. MLU управляет брендами «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв» на территории России, СНГ и в других странах.

В декабре сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил, что уходит из компании. В обращении к сотрудникам он напомнил, что давно не управляет российским «Яндексом». и покинул все должности в компании. Волож заявил, что совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации «Яндекса» и такой подход кажется ему разумным и необходимым.