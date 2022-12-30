Волож сообщил, что покидает «Яндекс»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предприниматель Аркадий Волож сообщил, что покидает «Яндекс». Сооснователь и бывший гендиректор российской технологической компании в письме, текст которого опубликовал ТАСС, признался, что ранее он покинул все должности в «Яндексе». По словам Воложа, в данный момент совет директоров фирмы разрабатывает план реструктуризации. В сложившихся условиях бизнесмен назвал данный план разумным и необходимым.

Новогоднее прощание. Пришла пора и мне написать прощальный пост. Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским «Яндексом», а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим, — отметил Волож.

Ранее стало известно, что бывший руководитель администрации президента России Александр Волошин был переизбран в совет директоров «Яндекса» на годовом общем собрании акционеров. Вместе с ним переизбрали генерального партнера Almaz Capital Partners Чарльза Райана и старшего вице-президента по персоналу и члена исполнительного комитета DE Master Blenders Роже Рийниа.

До этого бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании. По его словам, он вместе с менеджментом будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит устойчивое развитие компании на всех рынках.