Forbes: «Яндекс» договорился выкупить долю Uber

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Городское такси Uber на улицах Москвы

«Яндекс» ведет переговоры о покупке 29% акций в MLU B.V., которая является совместным предприятием (СП) акционерных обществ Yandex N.V. и Uber International C.V., сообщает Forbes со ссылкой на источник. MLU управляет брендами «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв» на территории России, СНГ и в других странах.

По условиям сделки между «Яндекс» и Uber, детали который стали известны, летом 2021 года, российский цифровой гигант получил право на выкуп оставшейся доли Uber в MLU за $1,8–2 млрд. Однако в свете сложившейся геополитической ситуации американская компания решила в ускоренном порядке продать долю в СП с «Яндексом», а также сократить присутствие в совете директоров.

Это (ускорение продажи доли. — NEWS.ru) противоречит правилу опциона. Поэтому получился новый заход на переговоры (о цене выкупа. — NEWS.ru). СВО скорректировала стоимость доли, стоимость активов просела, — сообщил собеседник журнала.

Источник Forbes в инвестиционном секторе рассказал, что по результатам переговоров «Яндекс» условился заплатить за 29% в MLU B.V. сумму с «небольшой премией» к альтернативному предложению. В декабре 2022 года активами Uber в СП интересовалась компания Kismet Capital Group бизнесмена Ивана Таврина. Предприниматель предлагал Uber $925 млн за 29% активов, но предложение сыграло на руку американской компании, которая хотела распрощаться со своей долей в MLU подороже.

В «Яндекс.Такси» от комментариев журналистам Forbes отказались, так же поступил и Таврин.

В декабре сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил, что уходит из компании. В обращении к сотрудникам он напомнил, что давно не управляет российским «Яндексом» и покинул все должности в компании. Волож заявил, что совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации «Яндекса» и такой подход кажется ему разумным и необходимым.