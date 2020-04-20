Фондовые рынки Европы по-разному реагируют на торговые операции

https://static.news.ru/photo/4f6b839a-82ef-11ea-a20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Фондовые биржи государств Западной Европы показывают разнонаправленный настрой во время торгов 20 апреля 2020 года. Однако рынки сохраняют оптимизм в связи с признаками снижения темпа распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в мире.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:27 мск демонстрировал рост на 0,14% — до 333,95 пункта. За прошедшие две недели регулятор прибавил 7,9%, передаёт портал Market Watch.

Британский FTSE 100 прибавил 0,24%, германский DAX — 0,19%, французский CAC 40 потерял 0,11%, итальянский FTSE MIB — также 0,11%, испанский IBEX 35 упал на 0,71%.

Рынок акций в России консолидируется при смешанной динамике blue chips из-за ослабленного рубля и подешевевшей нефти. Негативные процессы связывают с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

К 11:05 мск индекс МосБиржи составил 2534,52 пункта (-0,02%), индекс РТС — 1071,56 пункта (-0,7%); цены большинства основных «фишек» на Московской Бирже изменились в пределах 4,5%. На открытии торгов Московской Биржи 20 апреля курс доллара поднялся по отношению к рублю на 1,19%, до отметки в 74,87 руб. Курс евро, в свою очередь, увеличился на 0,96%, до 81,15 руб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущие банки РФ начали оформлять заявки по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Российский лидер Владимир Путин 16 апреля 2020 года озвучил ряд предложений, позволяющих поддержать строительный сектор на фоне нестабильной экономической ситуации и пандемии коронавирусной инфекции нового типа.