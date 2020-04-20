Банки России начали принимать заявки на ипотеку под 6,5%

https://static.news.ru/photo/550971f6-5cfa-11ea-a631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущие банки РФ начали оформлять заявки по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Российский лидер Владимир Путин 16 апреля 2020 года озвучил ряд предложений, позволяющих поддержать строительный сектор на фоне нестабильной экономической ситуации и пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, субсидирование программы начнётся с 1 мая 2020-го.

Сейчас непростое для экономики время, и нашим клиентам как никогда важна вся возможная поддержка. Поэтому мы максимально быстро включаемся в госпрограмму субсидирования ипотечной ставки и уже начинали принимать заявки на льготную ипотеку, — говорится на официальном сайте Альфа-банка.

Соответствующие документы начал оформлять и Промсвязьбанк. В Минфине пообещали, что ставки по льготным ипотечным программам будут продолжать действовать, несмотря на ухудшение ситуации на финансовых рынках. Замминистра финансов Алексей Моисеев заверил, что никакие изменения не будут вноситься в программы по поддержке семей с детьми, инициированные президентом Путиным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в банк ВТБ анонсировал выдачу ипотечного кредитования под 6,5% годовых. Первого клиента в кредитной организации ожидают уже 20 апреля. К программе присоединился и Сбербанк.