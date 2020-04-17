ВТБ начнёт выдавать ипотеку под 6,5% годовых

https://static.news.ru/photo/c11e4250-80c1-11ea-9654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк ВТБ анонсировал выдачу ипотечного кредитования под 6,5% годовых. Первого клиента в кредитной организации ожидают уже 20 апреля.

ВТБ первым из банков начинает принимать заявки на ипотеку под 6,5% годовых. Мы рассчитываем выдать первый кредит уже в понедельник, 20 апреля, не дожидаясь утверждения постановления правительства, — цитирует сообщение банка ТАСС.

Совместно с ВТБ реализовывать ипотечную программу начал и девелопер «ПИК». Последний намерен взять погашение процентов клиента на себя до конца 2020 года в случае приобретения недвижимости до 30 апреля.

Уже с 17 апреля клиенты «ПИКа» могут оставить заявку на получение ипотеки по новой программе, — заявили в организации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в новой программе ипотеки под 6,5% намерен принять участие и Сбербанк. Идею запустить программу льготного кредитования поддержал президент России Владимир Путин.