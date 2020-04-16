Сбербанк примет участие в новой программе ипотеки под 6,5%

https://static.news.ru/photo/1a00d39e-7ffd-11ea-802d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк примет участие в новой программе ипотеки по ставке 6,5%, которую предложил российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею запустить программу льготной ипотеки. По его словам, ипотеку по ней можно будет взять под 6,5% годовых. Для этого правительству придётся выделить 6,5 млрд рублей.

Сбербанк будет участвовать в новой программе 6,5% ипотеки, как только правительством будут утверждены все условия данной программы и она начнёт действовать, — говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Как писал NEWS.ru, в Минфине пообещали, что ставки по льготным ипотечным программам будут продолжать действовать, несмотря на ухудшение ситуации на финансовых рынках. Замминистра финансов Алексей Моисеев заверил, что никакие изменения не будут вноситься в программы по поддержке семей с детьми, инициированные президентом Путиным.