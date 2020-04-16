Путин поддержал появление в России программы льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/5dacdd92-7ff1-11ea-a454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею запустить программу льготной ипотеки.

Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль, — заявил глава государства на совещании по поддержке строительной отрасли.

По его словам, ипотеку по ней можно будет взять под 6,5% годовых. Путин подчеркнул, что новая ипотечная программа потребует выделения 6,5 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что около 40% россиян хотят улучшить жилищные условия. 25% семей готовы потратить на эти цели материнский капитал, 22% планируют воспользоваться семейной ипотекой.

В Минфине пообещали, что ставки по льготным ипотечным программам будут продолжать действовать, несмотря на ухудшение ситуации на финансовых рынках. Замминистра финансов Алексей Моисеев заверил, что никакие изменения не будут вноситься в программы по поддержке семей с детьми, инициированные президентом Путиным.