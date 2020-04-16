Путин поддержал появление в России программы льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин поддержал идею запустить программу льготной ипотеки.
Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль, — заявил глава государства на совещании по поддержке строительной отрасли.
По его словам, ипотеку по ней можно будет взять под 6,5% годовых. Путин подчеркнул, что новая ипотечная программа потребует выделения 6,5 млрд рублей,
NEWS.ru писал, что около 40% россиян хотят улучшить жилищные условия. 25% семей готовы потратить на эти цели материнский капитал, 22% планируют воспользоваться семейной ипотекой.
В Минфине пообещали, что ставки по льготным ипотечным программам будут продолжать действовать, несмотря на ухудшение ситуации на финансовых рынках. Замминистра финансов Алексей Моисеев заверил, что никакие изменения не будут вноситься в программы по поддержке семей с детьми, инициированные президентом Путиным.
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