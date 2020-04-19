Стали известны условия льготной ипотеки под 6,5% годовых

https://static.news.ru/photo/4fb71412-8232-11ea-a8ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых. Выдавать её будут при нескольких условиях. На эту программу власти выделят около 6 млрд рублей.

В рамках такой программы можно будет взять ипотеку на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей — в Москве и Санкт-Петербурге, — сказал Владимир Путин.

Оформить её можно будет до 1 ноября 2020 года. Программа распространится только на россиян, которые ранее не оформляли такой заём. Пониженная ставка сохранится во время всего периода выплаты кредита.

Список застройщиков, а также жилые комплексы, по которым доступна ставка в 6,5%, можно найти на сайте и в мобильном приложении «ДомКлик», сообщает телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, в Минфине пообещали, что ставки по льготным ипотечным программам будут продолжать действовать, несмотря на ухудшение ситуации на финансовых рынках. Замминистра финансов Алексей Моисеев заверил, что никакие изменения не будут вноситься в программы по поддержке семей с детьми, инициированные президентом Путиным.