Финансовый аналитик рассказал, от чего будет зависеть курс рубля

Курс рубля после признания ЛНР и ДНР будет зависеть от внутренней политики России, сообщил независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов в разговоре с АБН. Он отметил, что стоимость доллара останется примерно на том же уровне, если регуляторы не начнут принимать нелогичные решения.

Но гарантий такого исхода нет, потому что регуляторы порой принимают решения, которые не всегда понятны обычной обывательской логике. Поэтому определённый уровень риска присутствует, он связан с политическими решениями. Но речь в этом случае не о внешней политике, а о внутренней, — сказал Адамидов.

Он напомнил, что во время прошлого обострения ситуации Минфин и Центробанк перестали закупать валюту и снизили курс с 80 до 75 рублей.

Санкции же против России, по мнению Адамидова, уже введены, а дополнительные меры навредят самим западным странам. Он выразил надежду, что ситуация разрешится до 8 марта.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна введёт против России ограниченный пакет санкций из-за признания Москвой ДНР и ЛНР. По его словам, ограничительные меры будут затрагивать «самым жёстким образом» российские экономические интересы. Джонсон также сказал, что Россия готовится к «полномасштабному вторжению» на Украину и в этом случае могут последовать дополнительные меры в отношении Москвы.