Финансовый аналитик предсказал поведение доллара против рубля в мае Аналитик Антонов: серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит

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До момента отмеы обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и разрешения продавать нерезидентам российские акции ожидать серьёзного шторма на валютном рынке не стоит. Об этом заявил в интервью агентству ПРАЙМ финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. При этом он допустил определённые колебания.

По словам эксперта, в последнее время можно наблюдать так называемое ралли доллара США к основным валютам, в том числе к японской иене и китайскому юаню.

Доллар начал быстро дорожать с 31 марта 2022 года на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трех заседаниях, — объяснил аналитик.

По словам Антонова, несмотря на некоторое ослабление индекса американской валюты в ожидании очередного заседания ФРС, восходящий тренд по нему сохраняется. Этому способствует в том числе ослабление евро, которое достигло многолетних минимумов на фоне энергетического кризиса на континенте. В результате, до конца майских праздников обвал рубля не прогнозируется, но позже не исключена коррекция до 77 рублей за доллар и 81 рубля за евро, считает аналитик.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков заявил, что глобальная финансовая система начинает медленную перестройку. Сенатор отметил, что последние события в мире поколебали позиции доллара.