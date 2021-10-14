Финансист рассказал об основных ошибках начинающих инвесторов

Эксперт назвал основные ошибки начинающих инвесторов, среди которых — нежелание изучать отчётности компаний, отсутствие диверсификации портфеля и ожидание быстрого заработка. Кроме того, многие слишком сильно полагаются на интуицию и не уделяют внимание анализу рынка и макроэкономической статистике. Об этом рассказал РИА Новости руководитель направления по работе с состоятельными клиентами ИФК «Солид» Виктор Рыбаков-Матросов.

По словам эксперта, на инвестиционный рынок оказывают влияние в том числе новости о новом штамме коронавируса. После таких новостей нередка коррекция рынка примерно на 5%, после чего брокер принудительно закрывает все позиции клиентов. Эксперт считает, что в погоне за огромной доходностью начинающие трейдеры часто забывают про риски и теряют депозиты.

Кроме того, многие инвесторы перестали уделять время анализу рынка, изучать отчётность компании и выходящую макроэкономическую статистику. Вместо этого они черпают информацию из Telegram-каналов и различных биржевых форумов, что также ошибочно.

Каждая новость должна быть перепроверена и оценена с позиции фундаментального анализа. Работайте с позиции: «Все врут, пока не докажут обратного», — подчеркнул Рыбаков-Матросов.

Эксперт также напомнил, что портфель инвестора должен быть диверсифицирован не только по инструментам и валютам, но и по секторам экономики, а инвестиции в надёжные активы на длительный срок снижают возможность рисков. Кроме того, в торговле финансовыми инструментами многие полагаются на интуицию, а не на технический и фундаментальный анализ, который является основой успешной торговли.

Ранее финансовый аналитик Артём Звездин рекомендовал начинающим инвесторам не полагаться на советы блогеров, поскольку их квалифицированность вызывает большие сомнения. Кроме того, они пропагандируют разного рода «идеи будущего», в которые активно завлекают, однако за самими этими идеями ничего не стоит. Он призвал узнавать информацию в аналитических агентствах, которые собирают аналитику о рынках и перерабатывают их в отчёт для клиентов.