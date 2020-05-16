Финансист пояснила, почему аренда выгоднее ипотеки в период пандемии

https://static.news.ru/photo/1b14f550-9716-11ea-b0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Ирина Жигина рассказала, что вопрос об аренде квартиры или оформлении ипотеки должен решать человек самостоятельно исходя из конкретной ситуации. Однако аренда квартиры всё-таки более выгодна, чем ипотека во время пандемии коронавирусной инфекции.

Однозначного ответа в квартирном вопросе снимать или взять ипотеку, увы, нет. Слишком много факторов оказывается вовлечено в процесс принятия решения. В каждом конкретном случае будет свой верный ответ, — привели слова Ирины Жигиной в Prime.

Одна эксперт советует не брать ипотеку, если у заёмщика нет 70% от стоимости квартиры. Ирина Жигина пояснила, что, взяв ипотеку во время неустойчивой ситуации на фоне пандемии, человек может лишиться заработка и оказаться в долговой яме.

Помимо этого, делать какие-то долгосрочные прогнозы в сложившейся ситуации очень трудно, поэтому с серьёзными финансовыми решениями стоит подождать до стабилизации экономики и снятия санитарных ограничений.А пока ситуация неустойчивая, эксперт советует арендовать квартиру и учиться финансовой грамотности.

Ранее NEWS.ru писал, что по состоянию на 8 мая 2020 года, около 1,4 млн россиян подали заявки на кредитные каникулы. Отмечается, что самый большой уровень одобренных заявок по ипотечным кредитам — 80%, а самый низкий по автокредитам (почти 20%).