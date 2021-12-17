Финансист перечислил основные экономические прогнозы на 2022 год

В 2022 году произойдет снижение роста цен на сырьё, а значит, и на товары, заявил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиции» Григорий Сосновский агентству ПРАЙМ. Однако он уточнил, что его прогноз верен при условии стабилизации ситуации с COVID-19.

Стоимость сырья и, как следствие, товаров, вероятнее всего, находится на локальных максимумах — ожидать дальнейшего взрывного роста цен на сырьё не стоит. Однако все эти выкладки верны только в случае успокоения ситуации с коронавирусом и локдаунами, — рассказал специалист.

Финансист объяснил, что рост цен на сырьё в текущем году связан с локдауном и нарушением графика перевозок. Он добавил, что на фоне стабильного сырьевого рынка логичен рост сектора услуг. Сосновский отметил, что причины нынешнего финансового кризиса находятся вне сферы экономики.

По сути, мы пережили первый после Второй мировой войны экономический кризис, причины которого лежали за гранью экономики, — добавил он.

Ранее сообщалось о прогнозе на 2022 год экономиста Андрея Колганова, который также не видит никаких катастрофических событий в сфере экономики в наступающем году. Он спрогнозировал «медленное развитие» экономики и нескорый рост доходов населения, если он вообще будет. По его словам, темпы роста цен существенно не увеличатся, дальнейшего увеличения ключевых ставок не будет.

Колганов также рассказал, как не остаться без денег в январе 2022 года. Для этого нужно ограничить себя в расходах, и если ситуация совсем подожмёт, то сводить их к минимуму. Эксперт посоветовал дарить на праздники максимально экономичные, символические подарки.