Турция увеличила стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы в пять раз, вслед за ней Египет поднял плату за пользование Суэцким каналом на 15%, сообщает журнал «Компания». Рост тарифов на этих направлениях связан с восстановлением мировой торговли после пандемии, считает финансист Дмитрий Баранов. Также на них могли повлиять изменения в некоторых морских маршрутах и увеличение рисков, в том числе связанных с геополитической ситуацией, рассказал он. Эксперт полагает, что изменение цен на проход через ведущие в Средиземное море проливы не приведет к коллапсу на рынке, так как часть грузопотока просто начнет ходить по более дешевым маршрутам.

Не стоит забывать и о том, что в мире есть много разных маршрутов, и из-за роста стоимости тарифов по наиболее популярным часть грузопотока может уйти туда, где доставка будет дешевле, даже если условия там сложнее, полагает эксперт.

Баранов утверждает, что рост тарифов не во всех случаях может привести к росту цен на услуги перевозчиков грузов. По его словам, некоторые из них могут брать на себя выросшие тарифы на самых востребованных маршрутах и не станут повышать цену своих услуг.

В марте 2021 года Суэцкий канал оказался полностью заблокирован, когда сел на мель контейнеровоз Ever Given. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов. Управление Суэцкого канала назвало косвенным виновником инцидента капитана контейнеровоза.