Финансист оценил рост тарифов на морские перевозки Финансист Баранов: подорожание морских перевозок через Босфор и Дарданеллы не приведет к коллапсу

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Турция увеличила стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы в пять раз, вслед за ней Египет поднял плату за пользование Суэцким каналом на 15%, сообщает журнал «Компания». Рост тарифов на этих направлениях связан с восстановлением мировой торговли после пандемии, считает финансист Дмитрий Баранов. Также на них могли повлиять изменения в некоторых морских маршрутах и увеличение рисков, в том числе связанных с геополитической ситуацией, рассказал он. Эксперт полагает, что изменение цен на проход через ведущие в Средиземное море проливы не приведет к коллапсу на рынке, так как часть грузопотока просто начнет ходить по более дешевым маршрутам.

Не стоит забывать и о том, что в мире есть много разных маршрутов, и из-за роста стоимости тарифов по наиболее популярным часть грузопотока может уйти туда, где доставка будет дешевле, даже если условия там сложнее, — полагает эксперт.

Баранов утверждает, что рост тарифов не во всех случаях может привести к росту цен на услуги перевозчиков грузов. По его словам, некоторые из них могут брать на себя выросшие тарифы на самых востребованных маршрутах и не станут повышать цену своих услуг.

В марте 2021 года Суэцкий канал оказался полностью заблокирован, когда сел на мель контейнеровоз Ever Given. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов. Управление Суэцкого канала назвало косвенным виновником инцидента капитана контейнеровоза.