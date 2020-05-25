ФАС поручила проверить сговор между «Магнитом» и другими сетями по стране

https://static.news.ru/photo/4318c7a2-9f36-11ea-89a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: magnit.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ поручила территориальным управлениям проверить наличие сговоров между «Магнитом» и другими сетями магазинов в 56 регионах страны.

Провести проверки на предмет наличия признаков антиконкурентного соглашения между АО «Тандер» и другими региональными торговыми сетями, — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки связаны с завышением цены на гречневую крупу.

Как ранее писал NEWS.ru, гречневая крупа остаётся лидером по росту цен среди продовольственных товаров. Вместе с тем темпы повышения стоимости гречки в России за неделю с 13 по 18 мая замедлились до 1,2%.