Росстат: лидером роста цен в России остаётся гречка

https://static.news.ru/photo/12b39f2a-9ab7-11ea-bfff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гречневая крупа остаётся лидером по росту цен среди продовольственных товаров. Вместе с тем темпы повышения стоимости гречки в России за неделю с 13 по 18 мая замедлились до 1,2%.

Рис тоже стал дорожать медленнее — лишь на 0,9%. Неделей ранее удорожание составило 1,3% и 1% соответственно, следует из обнародованных материалов Росстата.

За неделю также зафиксирован скачок цен на фруктово-ягодные консервы, предназначенные для детского питания, они прибавили 0,6%. Чёрный чай стал дороже на 0,5%. Стоимость вермишели увеличилась на 0,4%, пшеничной муки и мясных консервов — на 0,3%, а макаронных изделий, ржаного хлеба, печенья, подсолнечного масла, соли и шоколадных конфет — на 0,2%.

В то же время куриные яйца подешевели на 1,4%, куриное мясо — на 1%, сахар-песок — на 0,3%, а свинина, варёные колбасы, сосиски, сардельки, сливочное масло, молоко и жирный творог — на 0,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что инфляция в России с 13 по 18 мая оказалась нулевой вторую неделю подряд. Об этом также свидетельствуют данные Росстата.