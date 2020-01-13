https://static.news.ru/photo/3afcd29a-3602-11ea-8a8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Окончательное решение по тарифам на транзит российской нефти через Белоруссию примут в январе 2020 года, рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин после переговоров с представителями Минска.

На переговорах ФАС (с участием Минэнерго и «Транснефти»), и МАРТ (с участием «Белнефтехима», «Гомельтранснефть Дружбы») зафиксированы разногласия в позициях. Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке, — цитирует чиновника РИА Новости.

Переговоры между участниками процесса 13 января текущего года не принесли результатов.

Как писал NEWS.ru, стоимость нефти для Белоруссии в условиях налогового манёвра в нефтяной сфере России вырастет на 5% в 2020 году по сравнению с уровнем прошлого года.

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими компаниями об условиях новых поставок. На этом фоне Минск был вынужден приостановить экспорт нефтепродуктов.