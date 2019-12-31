https://static.news.ru/photo/15f16876-66d7-11e9-9e10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог с Белоруссией по нефтяным поставкам будет продолжен, несмотря на то, что до 1 января 2020 года сторонам не удалось достичь соглашения.

Как передаёт «Интерфакс», Песков призвал «не преувеличивать риски» в ответ на вопрос журналистов, возможна ли приостановка транзита нефти через Белоруссию.

Такие апокалиптические сценарии мы предлагаем пока не обсуждать. Диалог будет продолжен, — резюмировал пресс-секретарь.

Как сообщал NEWS.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин обсуждали поставки нефти и газа по телефону 30 декабря и затем вернулись к этой теме 31 декабря. Пока стороны не пришли к заключению контрактов, правительства двух стран должны выработать компромиссное решение, которое позволит продолжить поставки энергоресурсов Белоруссии.