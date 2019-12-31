Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог с Белоруссией по нефтяным поставкам будет продолжен, несмотря на то, что до 1 января 2020 года сторонам не удалось достичь соглашения.
Как
Такие апокалиптические сценарии мы предлагаем пока не обсуждать. Диалог будет продолжен, — резюмировал пресс-секретарь.
Как сообщал NEWS.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин обсуждали поставки нефти и газа по телефону 30 декабря и затем вернулись к этой теме 31 декабря. Пока стороны не пришли к заключению контрактов, правительства двух стран должны выработать компромиссное решение, которое позволит продолжить поставки энергоресурсов Белоруссии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен