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Президент РФ Владимир Путин 30 декабря обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поставку нефти и газа в республику.

Лидеры двух стран обменялись новогодними поздравлениями и обсудили вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию, передаёт агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва и Минск в рамках программы по углублению интеграции пока не согласовали вопросы по газу, нефти и налогообложению. Об этом сообщил первый замглавы белорусского правительства Дмитрий Крутой. Остальные аспекты уже разрешены, уточнил он. Что касается спорных моментов, то «аргументации сторон понятны, и нужно просто принять политические решения», подчеркнул первый вице-премьер.