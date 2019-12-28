https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Москва и Минск в рамках программы по углублению интеграции пока не согласовали вопросы по газу, нефти и налогообложению. Об этом сообщил первый замглавы белорусского правительства Дмитрий Крутой.

Остальные аспекты уже разрешены, уточнил он.

Что касается спорных моментов, то «аргументации сторон понятны, и нужно просто принять политические решения», подчеркнул первый вице-премьер.

Надеемся, что до конца года ещё будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран, и они определят развязки по этим темам, — сказал Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он также заверил, что в рамках углубления интеграции отказ от белорусского рубля и переход на другую валюту не предполагается, писал NEWS.ru.