Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что страна не будет менять белорусский рубль при интеграции с Россией. Об этом
Это к разговору о доверии к национальной валюте и абсолютно пустым измышлениям в рамках программы интеграции о том, что мы откажемся от белорусского рубля и перейдём на некую другую валюту. Это абсолютная глупость, — процитировали Дмитрия Крутого в ТАСС.
Отмечается, что остаётся несогласованной дорожная карта, которая предполагает создание единой валюты между государствами.
Ранее NEWS.ru писал о том, что плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве России и Белоруссии должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Эти сроки заложены в окончательной версии дорожной карты.
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