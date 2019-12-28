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Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Отставка Шарова — его личный выбор. По информации издания, топ-менеджер банка планирует заняться личным проектом в малом бизнесе. У Шарова также есть предложение, связанное с проектами в госструктурах, но какой...