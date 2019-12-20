https://static.news.ru/photo/7c3aab64-24c9-11ea-ae11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве России и Белоруссии должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Новиков.

По его словам, такие сроки заложены в финальной версии дорожной карты. Её подписала Россия, теперь того же ждут со стороны Белоруссии.

В марте 2020 года должны быть готовы предложения о её (отмене роуминга. — NEWS.ru) законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, — пояснил Новиков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом, как писал NEWS.ru, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что взаимная отмена роуминга между Россией и Белоруссией может произойти только в рамках пакетного соглашения.