https://static.news.ru/photo/69090200-2bb5-11ea-a37b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре вернулись к теме поставок нефти. Общение на эту тему стало продолжением разговора, начатого накануне.

Главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь, — цитирует БелТА сообщение пресс-службы белорусского лидера.

Днём ранее Путин и Лукашенко обсудили конкретные объемы, сроки и цены на поставки углеводородов и других видов сырья.

В итоге президенты договорились поручить правительствам выйти на заключение контрактов по нефти и газу. Соответствующая работа с субъектами хозяйствования должна быть организована кабминами в ближайшие дни.

Как писал NEWS.ru, если до 1 января эти вопросы не будут решены, правительства выработают промежуточный компромиссный вариант условий поставок нефти и газа.