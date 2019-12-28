Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам двух стран заключить контракты на поставку Минску российских нефти и газа. Если соответствующие соглашения не будут подписаны до 1 января, кабмины должны будут выработать промежуточный вариант условий поставки энергоресурсов в Белоруссию.
Об этом
Как ранее передавал NEWS.ru, президенты России и Белоруссии обсудили вопросы нефтяных и газовых поставок по телефону, обменявшись при этом новогодними поздравлениями.
Действующий контракт на поставку природного газа в Белоруссию истекает 31 декабря 2019 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен