https://static.news.ru/photo/0d8f7b62-2b2d-11ea-a01f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам двух стран заключить контракты на поставку Минску российских нефти и газа. Если соответствующие соглашения не будут подписаны до 1 января, кабмины должны будут выработать промежуточный вариант условий поставки энергоресурсов в Белоруссию.

Об этом сообщает БелТА. Возможный компромиссный вариант будет действовать до принятия главами государств окончательного решения. Путин и Лукашенко при необходимости встретятся для обсуждения этого вопроса в середине января.

Как ранее передавал NEWS.ru, президенты России и Белоруссии обсудили вопросы нефтяных и газовых поставок по телефону, обменявшись при этом новогодними поздравлениями.

Действующий контракт на поставку природного газа в Белоруссию истекает 31 декабря 2019 года.