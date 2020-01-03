https://static.news.ru/photo/d1ab6c48-2e31-11ea-991b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вестник Белнефтехима/facebook.com

Белоруссия с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России. Об этом сообщили СМИ республики.

Незадолго до этого соответствующее распоряжение концерна «Белнефтехим» было опубликовано в одном из Тelegram-каналов. В документе предписано приостановить отгрузку на экспорт с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) бензина, реактивного и дизельного топлива, мазута, смазочных масел и другой продукции.

В пресс-службе концерна «Белнефтехим» не подтвердили, но и не опровергли информацию о приостановке экспорта нефтепродуктов, передаёт «Интерфакс-Запад». Там лишь отметили, что готовы обеспечить потребности белорусских потребителей.

Имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы наших НПЗ позволяют в полном объёме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива, — цитирует БелТА зампредседателя концерна Андрея Бунакова.

Он заверил, что поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутренних рынках нет.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях новых поставок.

Сейчас НПЗ работают на загрузке, которая снижена до минимального технологического уровня. Запасы нефтяного сырья позволят сохранить функционирование на технологически приемлемом уровне до середины января.

Позднее компания PERN, которая управляет польским участком нефтепровода «Дружба», проинформировала о поставках топлива без перебоев.