Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов ОАО «Нафтан» и Мозырский.
По словам представителя НПЗ, оба завода работают на остатках сырья, которые были накоплены в конце декабря.
Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, — добавил он.
В свою очередь представитель другого НПЗ подтвердил информацию об отсутствии контрактов,
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что диалог с Белоруссией по нефтяным поставкам будет продолжен, несмотря на то что до 1 января 2020 года сторонам не удалось достичь соглашения.
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