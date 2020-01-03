https://static.news.ru/photo/b7f11622-2dfa-11ea-b092-fa163e074e61_660.jpg Фото: naftan.by

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов ОАО «Нафтан» и Мозырский.

По словам представителя НПЗ, оба завода работают на остатках сырья, которые были накоплены в конце декабря.

Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, — добавил он.

В свою очередь представитель другого НПЗ подтвердил информацию об отсутствии контрактов, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что диалог с Белоруссией по нефтяным поставкам будет продолжен, несмотря на то что до 1 января 2020 года сторонам не удалось достичь соглашения.