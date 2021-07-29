ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что основанием для проверок стали результаты мониторинга биржевых индикаторов цен на нефтепродукты. Рейды проводятся в рамках анализа факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты и контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний информацию об объёмах нефтепродуктов, которые они реализуют. Это необходимо для выявления факторов роста цен на топливо. Информация должна быть предоставлена за период с 1 января по 23 июля 2021 года.

Кроме того, компании должны предоставить информацию о реестре сделок по автомобильному бензину, дизтопливу и авиационному керосину, которые были приобретены иными лицами в интересах компании-получателя запроса. По данным экспертов, увеличению цен на топливо способствует мировая динамика на нефтепродукты, курс рубля и нагрузка на внутренний рынок, а также на рынок производителя при поставках.